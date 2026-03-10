2026-03-10 12:58:10

Η ΕΡΤ φαίνεται να κινείται γρήγορα εν μέσω φημών για αλλαγές και ανακατατάξεις στο πρόγραμμα, ξεκινώντας άμεσα συναντήσεις με όλους τους παρουσιαστές της δημόσιας τηλεόρασης μέσα στις επόμενες ημέρες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση θα έχει ξεχωριστές συζητήσεις με τα τέσσερα ζευγάρια παρουσιαστών που κρατούν τα ηνία των ψυχαγωγικών εκπομπών της ΕΡΤ1: τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Ζωή Κρονάκη με τον Τάσο Ιορδανίδη.



Στόχος των συναντήσεων είναι να συζητηθούν βελτιωτικές κινήσεις για τις εκπομπές, με σκοπό τη δημιουργική ανανέωση των συνεργασιών, χωρίς να αποκλείεται η συνέχεια των ήδη υπάρχουσων projects.



Οι συμβάσεις τόσο των εκπομπών όσο και των παρουσιαστών ολοκληρώνονται το καλοκαίρι, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιοι θα παραμείνουν στο δυναμικό της ΕΡΤ.



Πηγή: Reallife



Πηγή: tvnea.com



