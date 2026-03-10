2026-03-10 12:58:10
Φωτογραφία για Αλλαγές στην ΕΡΤ – Η διοίκηση ξεκινά συναντήσεις με τα ζευγάρια παρουσιαστών
Η ΕΡΤ φαίνεται να κινείται γρήγορα εν μέσω φημών για αλλαγές και ανακατατάξεις στο πρόγραμμα, ξεκινώντας άμεσα συναντήσεις με όλους τους παρουσιαστές της δημόσιας τηλεόρασης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση θα έχει ξεχωριστές συζητήσεις με τα τέσσερα ζευγάρια παρουσιαστών που κρατούν τα ηνία των ψυχαγωγικών εκπομπών της ΕΡΤ1: τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Ζωή Κρονάκη με τον Τάσο Ιορδανίδη.

Στόχος των συναντήσεων είναι να συζητηθούν βελτιωτικές κινήσεις για τις εκπομπές, με σκοπό τη δημιουργική ανανέωση των συνεργασιών, χωρίς να αποκλείεται η συνέχεια των ήδη υπάρχουσων projects.

Οι συμβάσεις τόσο των εκπομπών όσο και των παρουσιαστών ολοκληρώνονται το καλοκαίρι, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιοι θα παραμείνουν στο δυναμικό της ΕΡΤ.

Πηγή: Reallife

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Eurovision 2026: Μονοτονία στα βιολιά και την όπερα, φρεσκάδα από Ελλάδα και Κύπρο»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Eurovision 2026: Μονοτονία στα βιολιά και την όπερα, φρεσκάδα από Ελλάδα και Κύπρο»
Τέλος εποχής για τα «χρυσά» μπάτζετ στην τηλεόραση – Τι αλλάζει σε σειρές και σόου την επόμενη σεζόν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέλος εποχής για τα «χρυσά» μπάτζετ στην τηλεόραση – Τι αλλάζει σε σειρές και σόου την επόμενη σεζόν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι για την άνοιξη χωρίς μεγάλες αλλαγές
Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι για την άνοιξη χωρίς μεγάλες αλλαγές
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
Intel: ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ P/E-Core;
Intel: ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ P/E-Core;
Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Οι αλλαγές σε ηλεκτρικό και τραμ
Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Οι αλλαγές σε ηλεκτρικό και τραμ
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρίτη, 10/3/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 10/3/2026: Εργασίες ημέρας
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» – Σοκ για το «Το Χούμε!»
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» – Σοκ για το «Το Χούμε!»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»