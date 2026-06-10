2026-06-10 08:22:07
Φωτογραφία για Άκης Παυλόπουλος: Σενάρια αποχώρησης από τον ΣΚΑΪ και πιθανή μετακίνηση στον ΑΝΤ1



Οι αλλαγές στον χώρο της τηλεοπτικής ενημέρωσης φαίνεται πως συνεχίζονται, με νέα δημοσιεύματα να θέλουν τον δημοσιογράφο Άκη Παυλόπουλο να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ μετά το τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Νίκος Γεωργιάδης μέσω της Huffington Post Greece, ο δημοσιογράφος, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια συμμετέχει στην ενημερωτική εκπομπή «Σήμερα» μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου, εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την πορεία του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επικρατέστερος προορισμός του είναι ο ΑΝΤ1, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο ενίσχυσης του ενημερωτικού τομέα. Καθοριστική θεωρείται η παρουσία του Βασίλη Παπαδρόσου στη γενική διεύθυνση ειδήσεων και ενημέρωσης του ομίλου, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει συζητηθεί έντονα και το όνομα της Σίας Κοσιώνη στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από καμία πλευρά, οι πληροφορίες θέλουν τον Άκη Παυλόπουλο να έχει δεχθεί πρόταση για να βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη από την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να δώσει νέα δυναμική στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1, καθώς οι μέχρι σήμερα δοκιμές με διαφορετικούς συμπαρουσιαστές στο «Καλημέρα Ελλάδα» δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Άκης Παυλόπουλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στην πρωινή ενημέρωση, έχοντας καλύψει τόσο τη ζώνη 06:00-10:00 όσο και την πρωινή εκπομπή 05:00-06:00 μαζί με τη Μάρω Καρούση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ΣΚΑΪ.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν οι συζητήσεις θα οδηγηθούν σε οριστική συμφωνία ή αν ο δημοσιογράφος θα παραμείνει τελικά στο κανάλι του Φαλήρου.



Πηγή: tvnea.com
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