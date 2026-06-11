farmakopoioi

Aγαπητοί συνεργάτες,Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, την Κυριακή 14/06/2026, θα διεξαχθεί έλεγχος υποδομών για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων.Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα είναι διαθέσιμες:οι υπηρεσίες e-Commerce (epos), Payment Link & Live-Pay από τις 02:00 π.μ. έως τις 05:30 π.μ.οι συναλλαγές μέσω του δικτύου POS & Smart POS από τις 02:45 π.μ. έως τις 03:00 π.μ.Ευχαριστούμε για την κατανόηση,​​​Η ομάδα της Worldline Greece