2026-06-11 18:06:00
Aγαπητοί συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, την Κυριακή 14/06/2026, θα διεξαχθεί έλεγχος υποδομών για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα είναι διαθέσιμες:
οι υπηρεσίες e-Commerce (epos), Payment Link & Live-Pay από τις 02:00 π.μ. έως τις 05:30 π.μ.οι συναλλαγές μέσω του δικτύου POS & Smart POS από τις 02:45 π.μ. έως τις 03:00 π.μ.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση,
Η ομάδα της Worldline Greece
farmakopoioi
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