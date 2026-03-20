2026-03-20 10:51:55
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Κυριαρχία «Το Σόι Σου» – Ψηλά και το ποδόσφαιρο στον ΑΝΤ1



Χωρίς αντίπαλο στην prime time ζώνη κινήθηκε το «Το Σόι Σου », το οποίο σημείωσε εντυπωσιακό 21.9% και κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το UEFA Europa League: Μπέτις – Παναθηναϊκός με 17.5%, ενώ κοντά ακολούθησαν το «Άγιος Έρωτας II» με 16.5% και το «Να Μ’ Αγαπάς» με 16.2%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «MasterChef 10» με 11.3%, ενώ σε μεσαία επίπεδα βρέθηκαν το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 9.9%, η «Μία Νύχτα Μόνο» με 8.2% και η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8.1%.

Χαμηλότερα κατέγραψαν το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» με 7.3% και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)» με 7.2%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Τζέισον Μπορν» (ΣΚΑΪ) με 3.2%, το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.0%, το «Το Παιδί» με 2.3%, οι «Γυναίκες» (Open) με 1.8% και το «Στην Πίεση» με μόλις 1.4%.

Στη late night ζώνη, πρώτη ήρθε η «Μεγάλη Εικόνα» με 9.1%, αφήνοντας πίσω το «The Football Show» με 6.0%, το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 5.4% και την «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 4.7%.



ΕΡΤ: Ποιοι μένουν, ποιοι αλλάζουν – Συναντήσεις για το νέο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Οικογενειακές Ιστορίες» – Διπλή ισοβαθμία στο 14.9%
