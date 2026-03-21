2026-03-21 10:33:38
Φωτογραφία για Σεμινάριο Εκπαιδευτικών στο CERN 2026

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, αποτελούμενη από τους: Εμμανουήλ Τσεσμελή, Καθηγητή, Senior Physicist CERN και Υπεύθυνο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN, Δρ. Ραχήλ – Μαρία Αβραμίδου, φυσικό, ερευνήτρια στο CERN και την Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οργανώνουν, για 16η χρονιά:

α) ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για 36 καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ03, που την σχολική χρονιά 2025-2026 διδάσκουν Φυσική. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Αυγούστου 2026 – 26 Αυγούστου 2026, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη, στην Ελληνική γλώσσα.

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 20 Απριλίου 2026, ώρα: 15.00, στην διεύθυνση: https://forms.gle/SFwk92L7hLdS6Ksh7

β) ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για 36 καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, κλάδων ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85 και ΠΕ86, που την σχολική χρονιά 2025-2026 διδάσκουνστην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 

26 Αυγούστου 2026 – 29 Αυγούστου 2026, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη, στην Ελληνική γλώσσα.

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 20 Απριλίου 2026, ώρα: 15.00, στην διεύθυνση: https://forms.gle/QxEw5HjNhJdaLbAA8

Οι συμμετέχοντες (και στα δύο σεμινάρια) επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην Γενεύη, διαμονής και διατροφής.

Τα λινκς για διαμονή: https://sce-dep.web.cern.ch/cern-hostel-building-38 και διατροφή: https://sce-dep.web.cern.ch/home/restaurant-1 (για τη διατροφή υπολογίζουμε 30-50 ελβετικά φράγκα την ημέρα).

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια στις συνημμένες ανακοινώσεις, στη διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr/ και από την κα. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη στο e-mail: [email protected]

Τζένη Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη

 Φυσικός, Υπεύθυνη Science on Stage – Greece

e-mail: [email protected]

Ιστοσελίδες: http://etsito.mysch.gr, https://www.science-on-stage.eu/ και

https://teacher-programmes.web.cern.ch/greek-teacher-programme

Facebook:  sonsgreece και https://www.youtube.com/@sonsgreece

Συν:

HST-CERN 2026 – τεχν

ΕΞΕ – 35037 – 2026 –


tinanantsou.blogspot.gr
