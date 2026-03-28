





Πρώτο στην απογευματινή ζώνη βρέθηκε το «Deal. IX» με 16.3%, με το «Live News» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 16.2%.

Υψηλά κινήθηκαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 15.4%, ενώ το «The Chase» σημείωσε 13.4%. Σταθερή παρουσία είχε και ο «Τροχός της Τύχης» με 11.8%, καθώς και το «Cash or Trash» με 10.0%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Rouk Zouk» με 8.5%, ενώ το «Flat Hunters (E)» σημείωσε 6.9% και το «Στούντιο 4» 6.8%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν το «Το Χούμε!» με 5.8%, ο «Δήμος απ’ τα Τρίκαλα» (ΣΚΑΪ) με 4.8% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 4.5%, ενώ χαμηλά βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.8% και η «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2.1%.

