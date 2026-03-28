Τρεις από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους μπαίνουν στον ίδιο «ψηφιακό χώρο», δημιουργώντας μια κοινή πλατφόρμα streaming που φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο της τηλεοπτικής θέασης. Η Alter Ego Media και η Motor Oil Hellas (μέσω της Ireon Investments Limited) συμμετέχουν με ισότιμα ποσοστά στο εγχείρημα του ANT1+, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε μία νέα, ολοκληρωμένη υπηρεσία περιεχομένου. Η Alter Ego θα κατέχει 33,3% και η Motor Oil 33,4%, συμπληρώνοντας έτσι τη συμμετοχή των τριών εταίρων σε ισομερή βάση.

Στόχος της πλατφόρμας είναι να συγκεντρώσει υπό την ίδια ομπρέλα πέντε κανάλια — ANT1, Alpha,Mega, Star, και ΜΑΚ TV — προσφέροντας τόσο τη συλλογή παλαιότερων προγραμμάτων όσο και νέες παραγωγές. Η τεχνολογική αναβάθμιση θα επιτρέψει βελτιωμένη εμπειρία θέασης, ενώ εξετάζεται η προσθήκη αποκλειστικών αθλητικών μεταδόσεων και παραγωγών μυθοπλασίας, οι οποίες θα προβάλλονται πρώτα στην πλατφόρμα πριν γίνουν διαθέσιμες ευρύτερα.

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένει ο τρόπος πρόσβασης: αν θα υπάρχει συνδρομή, όπως στο Netflix, ή αν θα είναι δωρεάν σε πρώτη φάση, όπως το ERTFLIX. Σε περίπτωση συνδρομητικού μοντέλου, ορισμένα προγράμματα θα προβληθούν χωρίς διαφημίσεις. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες σταθμοί θα έχουν πλέον πρόσβαση σε νέες μετρήσεις θεάσεων σε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά, κάτι που θα επηρεάσει τόσο τη στρατηγική τους όσο και την εμπορική τους πολιτική.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά μέσα στο καλοκαίρι, με την επίσημη λειτουργία της να συμπίπτει με την τηλεοπτική σεζόν 2026–2027. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας παραμένει υπό την έγκριση της Αρχής Ανταγωνισμού.

