2026-06-03 09:21:48
Φωτογραφία για Στην κορυφή της τηλεθέασης η εκπομπή «Φως στο Τούνελ»



Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ολοκλήρωσε έναν ακόμη μήνα στην κορυφή της τηλεθέασης, κερδίζοντας την πρώτη θέση και την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA κατέγραψε μέσο όρο 20,5% στο σύνολο του κοινού και 17,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχησή της στους τηλεθεατές.

Ξεχωριστή ήταν η ανταπόκριση των γυναικών, με τα ποσοστά σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας μέχρι και το 30%.

Με υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, αποκλειστικά στοιχεία και έρευνες που συχνά οδηγούν σε σημαντικές εξελίξεις, το «Τούνελ» συνέχισε να αποτελεί την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών καθόλη τη διάρκεια του μήνα. Η εκπομπή διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της, με μέσο όρο 20,7% στο σύνολο του κοινού και 16,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.





Πηγή: tvnea.com
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