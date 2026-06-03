2026-06-03 11:08:21
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Ισχυρή παρουσία για «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»



 

Νικητής της βραδινής μάχης αναδείχθηκε το «Μπαμπά Σ’Αγαπώ», το οποίο σημείωσε 19.1% στο δυναμικό κοινό και κατέκτησε την πρώτη θέση στην prime time ζώνη.



Πολύ κοντά ακολούθησε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 16.9%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» κατέγραψε επίσης υψηλή επίδοση με 15.9%.

Το «MasterChef 10» σημείωσε 13.7%, ενώ το «Να Μ’ Αγαπάς» κινήθηκε στο 13.3%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 8.6%, το «Grand Hotel» με 7.5% και η ταινία «Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη» στον ΣΚΑΪ με 6.4%.

Το «Γιατί Ρε Πατέρα» κατέγραψε 5.6%, ο «Σέρλοκ Χολμς» στο Open 4.8%, ενώ χαμηλά κινήθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.9%, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 3.6% και το «Prime Time» με 2.8%.

Στη late night ζώνη, το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» ξεχώρισε με 15.2%, αφήνοντας πίσω το «The 2Night Show» που σημείωσε 9.8%. Ακολούθησαν το «Prime Time (E)» με 6.2% και το «Status Quo» με 3.9%.



Πηγή: tvnea.com
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