





Το «Your Face Sounds Familiar», το πιο εμβληματικό show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, άναψε τα φώτα του και από το πρώτο λεπτό επιβεβαίωσε γιατί η επιστροφή του είναι το απόλυτο comeback της χρονιάς.

Την Κυριακή 19 Απριλίου, το «Your Face Sounds Familiar» έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, ξαναγράφοντας ιστορία, με την ίδια αυθεντική ενέργεια που το καθιέρωσε, αλλά και με μια ανανεωμένη δημιουργική πνοή. Το αγαπημένο σόου έβαλε φωτιά στο βράδυ της Κυριακής, χαρίζοντας ένα απολαυστικό τηλεοπτικό θέαμα, γεμάτο λάμψη, ενέργεια, χιούμορ και ταλέντο. Φωτιά, όμως, πήρε και η τηλεθέαση!

Το «Your Face Sounds Familiar» άγγιξε την κορυφή με 21,9% στο σύνολο κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 9,5 μονάδες, ενώ πρώτο και με διαφορά ήταν και στο δυναμικό κοινό 18-54 σημειώνοντας 20,5%, υπερισχύοντας του δεύτερου καναλιού κατά 8,5 μονάδες. Στη μαγεία του σόου, αφέθηκαν 2.455.247 τηλεθεατές έστω και για 1’ στο σύνολο κοινού, ενώ το παγκοσμίως επιτυχημένο entertainment format απέδειξε ότι είναι οικογενειακή υπόθεση, καταγράφοντας ποσοστό μέχρι και 35,1% στις γυναίκες και 23,5% στους άνδρες.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς ήταν ο απόλυτος οικοδεσπότης, με αμεσότητα, εκρηκτική ενέργεια και μοναδική επικοινωνία με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους, απογειώνοντας τη συνολική εμπειρία.

Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε για τη δυνατή χημεία και τα εύστοχα σχόλιά της. Ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη κατάφεραν με την αυθεντικότητα και το χιούμορ τους να ισορροπήσουν, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανάμεσα στο fun και το feedback, με τοποθετήσεις που είχαν άποψη και συναίσθημα.

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζομένων εντυπωσίασαν: η Ίντρα Κέιν, ως μια σύγχρονη Shirley Bassey, καθήλωσε με την ερμηνεία της, ενώ η Αφροδίτη Χατζημηνά, σε έναν ανατρεπτικό ρόλο, μεταμορφώθηκε σε Χάρις Αλεξίου, προσφέροντας μια ιδιαίτερη σκηνική στιγμή γεμάτη συγκίνηση.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ξεσήκωσε το κοινό ως Bad Bunny με την σαρωτική του παρουσία, ανεβάζοντας τον παλμό της βραδιάς στα ύψη.

Ο Μέμος Μπεγνής, με ιταλική φινέτσα και ταμπεραμέντο, ενθουσίασε το κοινό ως άλλος Jimmy Fontana, ερμηνεύοντας το «Il Mondo» και μεταφέροντας την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής στη σκηνή.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα ως Σάκης Ρουβάς. Ο διαγωνιζόμενος κατέβηκε στη σκηνή σαν άγγελος, εντυπωσιάζοντας με την ερμηνεία και τις χορευτικές του ικανότητες.

Ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση του Biased Beast, που έφερε αέρα Grammys στη σκηνή με το «Beautiful Things» του Benson Boone, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η Μαριλού Κατσαφάδου συγκίνησε ως Βίκυ Μοσχολιού με το «Χάθηκε το φεγγάρι», ενώ η Ρία Ελληνίδου, μέσα από τη μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, ξεσήκωσε το κοινό. Η Μαριάντα Πιερίδη εντυπωσίασε ως Lady Gaga με μια απαιτητική performance, ενώ η Ελένη Φουρέιρα της Δωροθέας Μερκούρη έκλεισε τη βραδιά και κινήθηκε σε ξέφρενους ρυθμούς.

Η ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, αλλά και των ίδιων των παικτών, ανέδειξε μεγάλο νικητή της βραδιάς τον Biased Beast, ο οποίος στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στο ΔΕΣΜΟ. Ο ΔΕΣΜΟΣ είναι ένας από τους φορείς που ο ΑΝΤ1 συνεργάστηκε στον μεγάλο Τηλεμαραθώνιό του, μέσω του οργανισμού «ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», και υλοποιεί ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες. Σε συνεργασία με τον ΔΕΣΜΟ, θα στηριχθούν 3 διαφορετικά νοσοκομεία, σε Λάρισα, Πάτρα και Κεφαλονιά, με εξοπλισμό στις παιδιατρικές κλινικές τους.

Τέλος, το απρόβλεπτο buzzer αποφάσισε πως οι μεταμορφώσεις της επόμενης Κυριακής, 26 Απριλίου, θα είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Θοδωρής Φέρρης

Μέμος Μπεγνής - ΑΡΟΝ

Biased Beast – Άννα Βίσση

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πάριος

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας - AXL ROSE (Guns N' Roses)

Αφροδίτη Χατζημηνά – Dua Lipa

Μαριάντα Πιερίδη – Κατερίνα Στανίση

Μαριλού Κατσαφάδου - Raye

Ίντρα Κέιν – Δήμητρα Γαλάνη

Δωροθέα Μερκούρη – Μαίρη Χρονοπούλου

«YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR» ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ. Το 2ο επεισόδιο έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 21:00







Πηγή: tvnea.com