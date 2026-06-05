





Με άνεση στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 13.7% στο δυναμικό κοινό και ήταν το μοναδικό πρόγραμμα της ζώνης που κινήθηκε σε τόσο υψηλά επίπεδα.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 5.4%, ενώ το «Live You» κατέγραψε 4.7%.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 2.2%, ενώ η «Pop Μαγειρική» περιορίστηκε μόλις στο 0.8%.

Πηγή: tvnea.com