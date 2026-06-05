





Την πρώτη θέση στην απογευματινή ζώνη κατέκτησε το «Live News», το οποίο σημείωσε 16.0% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε την κυριαρχία του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «The Chase» με 14.9%, ενώ εξαιρετική πορεία κατέγραψαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)», που σημείωσαν 14.5% και 12.0% αντίστοιχα.

Ο «Τροχός της Τύχης» κινήθηκε στο 13.5%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 11.3%.

Το «Rouk Zouk» σημείωσε 9.5%, ενώ το «Στούντιο 4» βρέθηκε στο 7.9% και το «Cash or Trash» στο 7.1%.

Η ταινία «Εθελοντής στον Έρωτα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 6.6%, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.9%.

Πηγή: tvnea.com