2026-04-22 11:06:55
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική επίδοση για την «Super Κατερίνα»



 Με σαρωτική επίδοση στην κορυφή βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 23.1%, αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Buongiorno» με 9.0%, ενώ κοντά βρέθηκαν το «Breakfast@Star» με 7.5% και το «Το Πρωινό» με 7.4%.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» με 6.5% και το «Πρωίαν σε είδον» με 6.8%, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 5.9%.

Η εικόνα της ζώνης δείχνει ξεκάθαρη κυριαρχία στην κορυφή και μάχη στη μεσαία κατάταξη.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
