2026-06-09 12:02:56
Φωτογραφία για Prime time με γυναικεία δυναμική στον Alpha – Επιστροφές και νέα projects μυθοπλασίας



Με έντονη παρουσία γυναικείων χαρακτήρων και ξεκάθαρη στροφή στη μυθοπλασία διαμορφώνεται η prime time ζώνη του Alpha για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Το κανάλι επενδύει σε πρόσωπα που έχουν ήδη συνδεθεί με επιτυχημένες παραγωγές, τα οποία επιστρέφουν μέσα από νέες ιστορίες και πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Σύμφωνα με τη Reallife, η Δανάη Παππά, μετά τη συμμετοχή της στον «Άγιο έρωτα», παραμένει στο δυναμικό του σταθμού και αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη νέα σειρά «Μια γυναίκα», ενισχύοντας τη συνέχεια συνεργασιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στο κοινό.

Παράλληλα, η Ελισάβετ Μουτάφη συνεχίζει τη διαδρομή της στον Alpha μετά το «Να μ’ αγαπάς», όπου είχε σημαντική παρουσία, και εντάσσεται επίσης στο καστ της ίδιας σειράς, προσθέτοντας ακόμη μία ισχυρή ερμηνευτική παρουσία στο νέο project.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει η Prima Visione, με στόχο μια σειρά που θα δίνει έμφαση στους γυναικείους χαρακτήρες και στις δραματικές εξελίξεις.



Πηγή: tvnea.com
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