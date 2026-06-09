Πρώτο στην απογευματινή ζώνη τερμάτισε το «Live News», το οποίο σημείωσε 16.9% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «The Chase (E)» με 16.6%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ημέρας.

Το «Κάτι Ψήνεται» και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» μοιράστηκαν την τρίτη θέση με 11.2%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 10.6%.

Το «Στούντιο 4» κινήθηκε στο 9.5%, το «Rouk Zouk» στο 7.3% και το «Cash or Trash (E)» στο 6.7%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν η ταινία «Αχ! Αυτή η Γυναίκα μου» στον ΣΚΑΪ με 4.1%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.7% και το «The Floor (E)» με 2.8%.

Πηγή: tvnea.com