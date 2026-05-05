2026-05-05 11:14:21
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή – Ανεβασμένο και πολύ κοντά το «Κάτι Ψήνεται»



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «The Chase» με 12.7%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση.

Ακολούθησε το «Κάτι Ψήνεται» με 12.2%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» με 10.9%.

Σε παρόμοια επίπεδα βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 10.3%, το «Στούντιο 4» με 10.1%, καθώς και τα «Rouk Zouk» και «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» που σημείωσαν από 10.0%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Deal. IX» και το «Cash or Trash» με 8.2%, ενώ ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 8.0%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.1% και το «Το Χούμε!» με 2.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Prime time ζώνη: Ο «Μπαμπάς» στην κορυφή – Ισχυρό «MasterChef»
Μεσημεριανή ζώνη: Εκτόξευση για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»
