





Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «The Chase» με 12.7%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση.

Ακολούθησε το «Κάτι Ψήνεται» με 12.2%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» με 10.9%.

Σε παρόμοια επίπεδα βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 10.3%, το «Στούντιο 4» με 10.1%, καθώς και τα «Rouk Zouk» και «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» που σημείωσαν από 10.0%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Deal. IX» και το «Cash or Trash» με 8.2%, ενώ ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 8.0%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.1% και το «Το Χούμε!» με 2.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

