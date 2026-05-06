2026-05-06 10:35:28
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Τροχός» στην κορυφή – Αντοχή για «Live News» και δυνατός ανταγωνισμός



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 13.1%, παίρνοντας την πρωτιά.

Ακολούθησε το «Live News» με 14.4% και πολύ κοντά το «The Chase» με 11.8%, ενώ ισχυρή παρουσία είχαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 11.4% και το «Deal. IX» με 11.3%.

Στη συνέχεια βρέθηκε το «Κάτι Ψήνεται» με 10.1%, ενώ το «Cash or Trash» σημείωσε 8.6% και το «Στούντιο 4» 8.2%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Rouk Zouk» με 7.9%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 6.0% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» 5.7%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Ένα Μπουζούκι Αλλιώτικο από τα Άλλα» (ΣΚΑΪ) με 4.6% και το «Το Χούμε!» με 1.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
