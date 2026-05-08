2026-05-08 11:55:29
Καθαρή πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη για τις «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν το εντυπωσιακό 19.0% (φτάνοντας μέχρι 25,3% σε 15') και άφησαν πίσω τον ανταγωνισμό.
Μικρή μάχη δόθηκε για τη δεύτερη θέση, με το «Live You» να καταγράφει 7.6% και τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» να ακολουθούν πολύ κοντά με 7.5%.
Πιο πίσω κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4.2%, ενώ η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» σημείωσε 2.3%.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Real View» με 1.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
