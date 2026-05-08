Με εντυπωσιακή διαφορά στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με εκρηκτικό 22.4%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Ιδιαίτερα δυνατή επίδοση σημείωσε και το «The Chase» με 19.3%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 12.7%, ενώ το «Deal. IX» σημείωσε 12.2%. Πολύ κοντά κινήθηκαν οι «Rouk Zouk» και «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 11.8% και 11.7% αντίστοιχα.

Σε καλά επίπεδα βρέθηκε και το «Κάτι Ψήνεται» με 10.7%, ενώ το «Cash or Trash» κατέγραψε 7.5% και το «Στούντιο 4» 6.5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 4.5%, ο «Παραμυθάς» (ΣΚΑΪ) με 3.8% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.3%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Το Χούμε!» με 2.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

