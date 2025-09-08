2025-09-08 09:49:41
Φωτογραφία για Καλώς ήρθες στο νέο TVNEA.COM – εκεί όπου η τηλεόραση συναντά την είδηση!
Το νέο μας site είναι εδώ και φέρνει μαζί του φρεσκάδα, δυναμική εικόνα και σύγχρονη αισθητική. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια εμπειρία περιήγησης που συνδυάζει άνεση, ταχύτητα και ευχάριστη ανάγνωση, έχοντας πάντα στο επίκεντρο εσένα, τον φίλο και επισκέπτη μας.

Το νέο λογότυπο

Το tvnea είναι το σήμα κατατεθέν μας. Ο συνδυασμός λέξεων και χρωμάτων αποτυπώνει ξεκάθαρα την ταυτότητα του ιστότοπου:

Το "tv" συνδέεται με την τηλεόραση, τον χώρο της ψυχαγωγίας και της πληροφόρησης.

Το "nea" τονίζει την αποστολή μας: να παρέχουμε ειδήσεις, άμεσες, έγκυρες και ουσιαστικές.

Τα χρώματα

Μαύρο (tv): Συμβολίζει τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό. Είναι η βάση που στηρίζει την υπόσχεσή μας για έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση.

Κόκκινο (nea): Εκφράζει το πάθος, τη ζωντάνια και την αμεσότητα με την οποία μεταφέρουμε την είδηση. Δίνει ενέργεια, δυναμική και ένταση στο μήνυμα.


Μαζί, ο συνδυασμός μαύρου και κόκκινου δίνει ένα λογότυπο που ξεχωρίζει, είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και αποπνέει σιγουριά αλλά και ενθουσιασμό.

Τι φέρνει το νέο TVNEA.COM

✔️ Νέο λογότυπο με ισχυρή χρωματική ταυτότητα.

✔️ Μοντέρνα εικόνα που ενισχύει την εμπειρία περιήγησης.

✔️ Συνεχής ενημέρωση με ανανεωμένη ροή αναρτήσεων.

✔️ Ζωντανά χρώματα που αποπνέουν ενέργεια και νεανικό χαρακτήρα.

✔️ Νέα δομή που εξασφαλίζει καθαρή, γρήγορη και ευχάριστη πλοήγηση.

Το όραμά μας

Με σεβασμό στην ιστορία μας και στις δικές σου ανάγκες, το TVNEA.COM συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας πάντα αξιόπιστο και σύγχρονο. Στόχος μας είναι να σου προσφέρουμε μια εμπειρία ενημέρωσης που θα σε κρατάει συντροφιά καθημερινά, με πάθος και αφοσίωση.

Ακολουθηστε μας και στο instagram @tvneacom
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η επιστροφή της Ντόρας Μακρυγιάννη: όσα λέει για την απουσία και το πρόωρο τέλος της σειράς της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η επιστροφή της Ντόρας Μακρυγιάννη: όσα λέει για την απουσία και το πρόωρο τέλος της σειράς της
Το «Grand Hotel» βάζει την Ελλάδα στον χάρτη των Seoul Drama Awards
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Grand Hotel» βάζει την Ελλάδα στον χάρτη των Seoul Drama Awards
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ρόλος του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν...
Ο ρόλος του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν...
Γίνε κι εσύ συντάκτης στο TVNEA.COM
Γίνε κι εσύ συντάκτης στο TVNEA.COM
Tvnea.com : Ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα είναι αδιαπραγμάτευτος - Η αξιοπρέπεια προηγείται των κλικ και της τηλεθέασης...
Tvnea.com : Ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα είναι αδιαπραγμάτευτος - Η αξιοπρέπεια προηγείται των κλικ και της τηλεθέασης...
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
Δημήτρης Μακαλιάς: «Παλεύω για να επιβιώσω – Η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει φρέσκες ιδέες...»
Δημήτρης Μακαλιάς: «Παλεύω για να επιβιώσω – Η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει φρέσκες ιδέες...»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ψηφιακό άλμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Με φωνητικές εντολές η αναζήτηση φαρμάκων και υπηρεσιών για όλους
Ψηφιακό άλμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Με φωνητικές εντολές η αναζήτηση φαρμάκων και υπηρεσιών για όλους
20 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VPN ΚΚΛΕΒΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
20 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VPN ΚΚΛΕΒΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
YouTube Premium ΒΑΖΕΙ ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ- ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΛΟΥΣ ΡΗΣΤΕΣ
YouTube Premium ΒΑΖΕΙ ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ- ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΛΟΥΣ ΡΗΣΤΕΣ
Γιατί η Σελήνη χθες ήταν κόκκινη κατά την ολική έκλειψη;
Γιατί η Σελήνη χθες ήταν κόκκινη κατά την ολική έκλειψη;
Γνωρίστε τα 10 ταχύτερα τρένα στον κόσμο: Το Νο. 1 ταξιδεύει με την υψηλότερη ταχύτητα... Σίγουρα δεν είναι η Ιαπωνία, η Ιταλία ή η Γαλλία - Μπορείτε να μαντέψετε τη χώρα;
Γνωρίστε τα 10 ταχύτερα τρένα στον κόσμο: Το Νο. 1 ταξιδεύει με την υψηλότερη ταχύτητα... Σίγουρα δεν είναι η Ιαπωνία, η Ιταλία ή η Γαλλία - Μπορείτε να μαντέψετε τη χώρα;