2026-05-20 14:05:06
Ένα βραβείο για ανήσυχους(-ες) εκπαιδευτικούς που πειραματίζονται με δημιουργικότερες μορφές διδασκαλίας και μάθησης!
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων καθηγητών Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου για το φετινό Βραβείο "Εύρηκα Εύρηκα", είναι η 30η Ιουνίου 2026.
Η υποβολή γίνεται στο:
info[at]eurekaprize.gr
