2026-06-03 09:20:16
Φωτογραφία για Δίκη για τα Τέμπη: Σήμερα η συνέχεια για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και οι αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά των κατηγορουμένωνΣυνεχίζεται σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.Το δικαστήριο είχε διακόψει, ώστε sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Panther Lake με Arc B300 ΓΡΑΦΙΚΑ το Arc G3 ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Panther Lake με Arc B300 ΓΡΑΦΙΚΑ το Arc G3 ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ
Στην κορυφή της τηλεθέασης η εκπομπή «Φως στο Τούνελ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην κορυφή της τηλεθέασης η εκπομπή «Φως στο Τούνελ»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δίκη για τα Τέμπη: Ξεκαθαρίζει η κατάσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.
Δίκη για τα Τέμπη: Ξεκαθαρίζει η κατάσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.
Τέμπη: Στις 2 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης.
Τέμπη: Στις 2 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης.
Τέμπη: Συνέχεια στη δίκη με ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας - Ανανεωμένη η αίθουσα.
Τέμπη: Συνέχεια στη δίκη με ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας - Ανανεωμένη η αίθουσα.
Συντάξεις: Έρχεται η δίκη που περιμένουν 400.000 συνταξιούχοι.
Συντάξεις: Έρχεται η δίκη που περιμένουν 400.000 συνταξιούχοι.
Δίκη για τα Τέμπη: Τι αλλάζει στην αίθουσα διεξαγωγής της - Αναρτήθηκε η νέα κάτοψη.
Δίκη για τα Τέμπη: Τι αλλάζει στην αίθουσα διεξαγωγής της - Αναρτήθηκε η νέα κάτοψη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων έως το 80% των αποδοχών για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.
Αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων έως το 80% των αποδοχών για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.
Τρομερό ατύχημα με τραμ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες, εκτροχιάστηκαν πολλά βαγόνια. Σοκαριστικές εικόνες.
Τρομερό ατύχημα με τραμ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες, εκτροχιάστηκαν πολλά βαγόνια. Σοκαριστικές εικόνες.
Πρωτη δύναμη στην ενημέρωση το MEGA και τον Μάιο
Πρωτη δύναμη στην ενημέρωση το MEGA και τον Μάιο
Πρωτιά και τον Μάιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
Πρωτιά και τον Μάιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
«Your Face Sounds Familiar»: Σαρωτικό το 7ο επεισόδιο με 24,9% μέσο όρο
«Your Face Sounds Familiar»: Σαρωτικό το 7ο επεισόδιο με 24,9% μέσο όρο