2026-06-03 09:20:16

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και οι αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά των κατηγορουμένωνΣυνεχίζεται σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.Το δικαστήριο είχε διακόψει, ώστε sidirodromikanea

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