2026-06-03 21:29:20
Φωτογραφία για Να Επιστρέψει Το Τρένο Στην Αργολιδοκορινθία.
Γράφει ο  Φίλιππος Παπαδημητρίου*Δεν αποτελεί καθόλου μυστικό ότι υπάρχει μία μειοψηφική μερίδα της κοινωνίας μας που έχει βάλει σκοπό στην ζωή της να μετατρέψει κάθε αξία σε απαξία, κάθε αλήθεια σε ψέμα, κάθε ομορφιά σε ασχήμια, καθετί έντιμο σε αχρειότητα. Κάθε εθνική τραγωδία των τελευταίων πενήντα ετών είναι το αποτέλεσμα της παντοκυριαρχίας της μειοψηφίας αυτής, που, αν και δεν sidirodromikanea
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