Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνέργειας (Μνημόνιο Συνεργασίας) μεταξύ Ιδρύματος Ευγενίδου και CERN που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2026, πραγματοποιήθηκε εχθές στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «CERN και Ίδρυμα Ευγενίδου: Μια νέα συνεργασία για την επιστήμη, την εκπαίδευση και το μέλλον» αφιερωμένη στην επιστήμη, την καινοτομία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες του μέλλοντος.Η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της σύνδεσης της έρευνας με την κοινωνία. Κεντρικός άξονας της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσίαση των πρακτικών εφαρμογών της έρευνας του CERN — από τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία έως την εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία — καθώς και η ανάδειξη των νέων τεχνικών και επιστημονικών ειδικοτήτων που διαμορφώνουν το μέλλον.Χαιρετισμούς στο πλαίσιο της εκδήλωσης απηύθυναν ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο κ. Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και η Dr Ursula Bassler, Director for Stakeholder Relations του CERN.Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου τόνισε μεταξύ άλλων: «Αποτελεί τιμή και χαρά μας το πλαίσιο συνεργασίας με το CERN, καθώς λειτουργούμε ως Πύλη Επικοινωνίας στην Ελλάδα των επιστημονικών δραστηριοτήτων του CERN». Και συνέχισε, λέγοντας «Η συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN είναι μια στρατηγική πρωτοβουλία που συνδέει την επιστημονική αριστεία με την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κοινωνία. Πιστεύουμε ότι η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε κατανόηση, σε δεξιότητες και σε ευκαιρίες για τους ανθρώπους. Μέσα από αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμε να φέρουμε την επιστήμη πιο κοντά στους νέους, στους εκπαιδευτικούς και στο ευρύ κοινό, δημιουργώντας νέες γέφυρες ανάμεσα στην έρευνα, την εκπαίδευση και το μέλλον».Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης ανέφερε: «Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μία ουσιαστική στρατηγική γέφυρα που συνδέει την παγκόσμια επιστημονική έρευνα αιχμής με την ελληνική κοινωνία και τη νεολαία. Η Πολιτεία στηρίζει και στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει το επιστημονικό κεφάλαιο της χώρας, καθώς η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ο μόνος δρόμος για κοινωνική πρόοδο και μια οικονομία με ρωμαλέα ανάπτυξη. Θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση του Ιδρύματος Ευγενίδου και τους εκπροσώπους του CERN για αυτή την σπουδαία πρωτοβουλία».Στην διάρκεια της ομιλίας της η κα Dr Ursula Bassler είπε: "Είναι σαφές ότι η συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου θα αποτελέσει το δίαυλο, ώστε όλη αυτή η γνώση και έμπνευση να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή την δυναμική συνύπαρξη που θα μπορέσει να διασπείρει την επιστήμη και τις πτυχές της στο σύνολο της κοινωνικής και επιστημονικής κοινότητας».Στο πρώτο πάνελ συζήτησης με τίτλο «Πρακτικές εφαρμογές και οφέλη για την καθημερινότητα από την έρευνα στο CERN», στο οποίο συμμετείχαν οι Δρ. Χρήστος Μάρκου, Han Dols, Δρ. Μάνος Κιτσώνας, Δρ. Βάλια Λύρατζη και Δήμητρα – Μαρίνα Γιορδαμλή, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της έρευνας του CERN στην ανάπτυξη τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή ζωή, στην υγεία, στη βιομηχανία, στην εκπαίδευση και στην καινοτομία. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας από την επιστημονική έρευνα προς την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και οι δυνατότητες που δημιουργούνται μέσα από τη συνεργασία ερευνητικών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.Στη συνέχεια, στο δεύτερο πάνελ με τίτλο «Δεξιότητες και τεχνικές ειδικότητες που χρειάζονται στο CERN», με τη συμμετοχή των Δρ. Εμμανουήλ Τσεσμελή, Καθ. Ιωάννη Γκόλια, Μαρίας Φιλιππή και Μαρίας Κιμπεζή, αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες ανάγκες του CERN σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και οι προοπτικές που ανοίγονται για νέους επιστήμονες, μηχανικούς και τεχνικούς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δεξιότητες του μέλλοντος, στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει ένας διεθνής ερευνητικός οργανισμός όπως το CERN.Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεργασίας των δύο οργανισμών, τους πρώτους μήνες του 2027, προγραμματίζεται η φιλοξενία έκθεσης του CERN στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και νέους επιστήμονες.Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ CERN και Ιδρύματος Ευγενίδου εγκαθιδρύει ένα σταθερό και διαρθρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης STEM και της επιστημονικής επικοινωνίας με το Ίδρυμα Ευγενίδου να αναλαμβάνει ρόλο «Πύλης Επικοινωνίας» των επιστημονικών δραστηριοτήτων του CERN στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα, αναδεικνύει τη διαδρομή από τη θεμελιώδη έρευνα στην εφαρμογή. Έτσι δημιουργεί μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στην αιχμή της διεθνούς επιστημονικής έρευνας και της ελληνικής κοινωνίας, εμπνέοντας τη νέα γενιά να ανακαλύψει τον κόσμο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.70 Χρόνια Ίδρυμα ΕυγενίδουΤο 2026 αποτελεί ορόσημο για το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς συμπληρώνει 70 χρόνια αδιάλειπτης και πολυδιάστατης προσφοράς στην εκπαίδευση, τη γνώση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων των νέων της χώρας μας. Το ταξίδι αυτό των 70 χρόνων ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Ένα ταξίδι που έγινε μαζί με χιλιάδες ανθρώπους: μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, επιστήμονες, τεχνικούς, επαγγελματίες. Ένα ταξίδι που κράτησε τη γνώση ζωντανή, ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Ένα ταξίδι που άνοιξε δρόμους. Που έδωσε κατεύθυνση. Που διαμόρφωσε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Και το μέλλον έχει ιστορία.Πηγή:https://www.eef.edu.gr/