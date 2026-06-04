Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε 16.9% στο δυναμικό κοινό και επικράτησε στη βραδινή μάχη της τηλεθέασης.

Πολύ κοντά ακολούθησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 15.9%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» διατήρησε τη δυναμική του καταγράφοντας 14.8%.

Το «MasterChef 10» σημείωσε 11.9%, παραμένοντας σε διψήφια επίπεδα, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 6.7%, τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 6.5%, οι «Σούπερ Ήρωες» με 6.1% και η «Μία Νύχτα Μόνο» με 6.0%.

Χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 4.7%, το «Τότε και Τώρα (E)» με 4.5%, το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.1% και το «Το Παιδί» με 2.4%.

Στη late night ζώνη, πρώτες τερμάτισαν οι «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 12.1%, ενώ ακολούθησαν το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 11.6% και η «Γη της Ελιάς» με 9.4%. Το «Κοινωνία Άνω Κάτω» σημείωσε 4.2%.

Πηγή: tvnea.com