2026-06-04 22:31:16
Φωτογραφία για Επιστολή Κ. Κυρανάκη προς δήμαρχο Καλαβρύτων: Σταματήστε να κρύβεστε και υπογράψτε για να ανοίξει ξανά ο Οδοντωτός.
Την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου επιδιώκει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος απέστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, καλώντας τον να υπογράψει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε το ιστορικό τρένο να τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για της Μεταφορές στην sidirodromikanea
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