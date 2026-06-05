2026-06-05 01:41:01
Φωτογραφία για σαν ποίημα, σαν μύθος- όταν με ρώτησαν να πω δυό λόγια ακόμα για την αγκινάρα, είπα…
-. αγκινάρα, κόρη της ελληνικής γης, στου Αιγαίου την αγκαλιά*,

φέρνεις γεύση αιώνων μέσα σε κάθε μπουκιά!....αλλά και ίαση και προστασία!

...και οι μελέτες λένε πως το εκχύλισμα φύλλων αγκινάρας/Cynara scolymus είναι ένα δημοφιλές φυτικό ίαμα, που υποστηρίζει τη λειτουργία του συκωτιού μας στην παραδοσιακή λαϊκή ιατρική και οι ηπατοπροστατευτικές και αντιοξειδωτικές του επιδράσεις έχουν αποδειχθεί προηγουμένως μέσω πειραματικών και κλινικών μελετών.

     Η επιστημονική βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι η cynarin, που βρίσκεται στα φύλλα αγκινάρας, είναι μια ισχυρή, φυσική ένωση που υποστηρίζει την υγεία και τη λειτουργία του συκωτιού μας!

Όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι έχει ηπατοπροστατευτικές ιδιότητες, βοηθά στην κυτταρική αναγέννηση και διεγείρει την παραγωγή χολής!

-. αναγέννηση ηπατικών κυττάρων - η cynarin και άλλα αντιοξειδωτικά, όπως η luteolin, βοηθούν στην προστασία των ηπατοκυττάρων  από τοξικές βλάβες και ενθαρρύνουν την κυτταρική αναγέννηση. 


-. διέγερση της παραγωγής χολής - το εκχύλισμα αγκινάρας έχει επιδείξει σημαντική χολερετική δράση, που σημαίνει ότι προάγει τη ροή της χολής από το ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη γαλακτωματοποίηση και την πέψη των διαιτητικών λιπών. 

-. επούλωση κυττάρων - μελέτες στην ευρωπαϊκή phytomedicine, έχουν επισημάνει οφέλη για την αναγέννηση του ήπατος και βελτιώσεις στις μετρήσεις των ηπατικών ενζύμων 

-. αύξηση της ροής της χολής - η έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των χοληφόρων σημειώνει ότι η έκκριση της χολής μπορεί να αυξηθεί κατά περισσότερο από \(120\%\) έως \(150\%\) μέσα σε λίγες ώρες από τη λήψη εκχυλίσματος φύλλων αγκινάρας!

-. αγκινάρα και είναι λουλούδι που δεν φοβάται να γίνει τροφή!

-. αγκινάρα, γέννημα της Γης μας με καρδιά που κρύβει τρυφερό φως!

-. αγκινάρα και στηνελληνική κουζίνα δεν είναι απλώς γεύση, είναι μνήμη,

είναι μέτρο,

είναι φροντίδα!

-. αγκινάρα και από γενιά σε γενιά μας θυμίζει πως η απλότητα είναι τέχνη και η φύση ο πιο παλιός μας "μύθος"

              κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr

      * Η Κρήτη μας, διαθέτει σημαντικές καλλιέργειες, ενώ η Τήνος φημίζεται για τις εξαιρετικές άγριες και καλλιεργούμενες αγκινάρες της, ιδιαίτερα στην κοιλάδα της Κώμης, με μεγάλη ετήσια παραγωγή!
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