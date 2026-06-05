2026-06-05 11:46:20

Γράφει ο Δημήτρης ΜακροδημόπουλοςΑ. H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσε την κεντρική της εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης 2026 στην Αλεξανδρούπολη με κεντρικό ομιλητή τον επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ κ. Τζιτζικώστα και παρούσα την ιεραρχία του Υπουργείου Μεταφορών. Θέμα της εκδήλωσης η χρηματοδότηση της κατασκευής του σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου sidirodromikanea

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