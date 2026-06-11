2026-06-11 22:42:50
Φωτογραφία για Φωτεινότερος ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης μετά τις νέες παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Εικόνες και βίντεο.
Φωτεινότερος παρουσιάζεται πλέον ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, καθώς οι παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό φωτισμό, τόσο εντός όσο και εκτός του επιβατικού σταθμού, έχουν αλλάξει αισθητά την εικόνα του.Οι πολυάριθμες λάμπες στην είσοδο, σε συνδυασμό με τους προβολείς που τοποθετήθηκαν στο επάνω μέρος της πρόσοψης, αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική του κτηρίου και φωτίζουν με μεγαλύτερη ένταση τον sidirodromikanea
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