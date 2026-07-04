2026-07-04 10:43:24

Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κυριάρχησαν στην απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 15.9% στο δυναμικό κοινό και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.



Ακολούθησε το «Live News» με 17.4%, διατηρώντας την υψηλή του δυναμική, ενώ το «The Chase» σημείωσε 12.7%.



Η ταινία «Τρελλός, Παλαβός και Βέγγος» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8.0%, ενώ το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 7.5%.



Το «Κάτι Ψήνεται (E)» κινήθηκε στο 6.5%, το «Rouk Zouk (E)» στο 5.7%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» ολοκλήρωσαν τη ζώνη με 3.3%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ