Σχολική ζωή: Για αύριο Τετάρτη, 10/6, φέρνουμε το Τ.Ε. ιστορίας, για να ελέγξουμε την άσκηση που είχαμε, γεωγραφία (με άτλαντα), για να εξετάσουμε την Ωκεανία και τα Τ.Ε. φυσικής Ε΄ (κίτρινα βιβλία) για να πούμε λίγα λόγια για την υδροστατική και την ατμοσφαιρική πίεση. Δεν ξεχνάμε, βέβαια, τους ρόλους και τα λόγια μας. Τέλος, φέρνουμε χρήματα και δήλωση για την εκδρομή της Παρασκευής (όσοι και όσες δεν έχουν φέρει).

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