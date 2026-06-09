2026-06-09 11:04:29
Φωτογραφία για Εκτός Buongiorno ο Δημήτρης Ουγγαρέζος – Τι αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά
Απόντας από το σημερινό «Buongiorno» ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Φαίη Σκορδά να ενημερώνει τους τηλεθεατές για τον λόγο της απουσίας του κατά την έναρξη της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια, απευθυνόμενη στους συνεργάτες της, σχολίασε με χιούμορ την απουσία του δημοσιογράφου και παρουσιαστή, αποκαλύπτοντας πως υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη ιατρική εξέταση.

«Λείπει σήμερα το αγόρι εδώ, το μπροστινό, ο Ουγγαρέζος», ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά, δίνοντας το στίγμα της ημέρας στο πάνελ της εκπομπής.

Στη συνέχεια εξήγησε πως δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, τονίζοντας ότι ο συνεργάτης της είχε προγραμματίσει την εξέταση εδώ και καιρό. «Είχε μια προγραμματισμένη εξέταση. Όλες οι εξετάσεις γίνονται για καλό. Από χθες ήταν λίγο αγχωμένος. Είμαι σίγουρη ότι όλα καλά θα πάνε», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια της παρουσιάστριας καθησύχασαν τους τηλεθεατές, ενώ άπαντες στην εκπομπή ευχήθηκαν στον Δημήτρη Ουγγαρέζο να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του με τα καλύτερα νέα.

Πηγή: tvnea.com
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