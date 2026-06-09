





Με βασικό άξονα τη μυθοπλασία συνεχίζει να διαμορφώνει το πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν ο ΑΝΤ1, επενδύοντας σε νέες σειρές που θα ενισχύσουν τη βραδινή του ζώνη. Ανάμεσα στα πρότζεκτ που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στον σχεδιασμό του καναλιού ξεχωρίζει η νέα δραματική σειρά εποχής «Σπιλιάδες», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου.

Η παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο πρώτο μισό της νέας σεζόν, με τις διαδικασίες στελέχωσης του καστ να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με την Realnews, δύο ηθοποιοί που φέτος βρέθηκαν σε παραγωγές του Alpha βρίσκονται πολύ κοντά στο να ενταχθούν στο νέο σίριαλ του ΑΝΤ1.

Στους βασικούς ρόλους αναμένεται να δούμε τη Μέγκι Σούλι, η οποία μετά τη συμμετοχή της στη σειρά «Να μ’ αγαπάς» ετοιμάζεται να μετακομίσει τηλεοπτικά στον ΑΝΤ1. Παράλληλα, σημαντική θέση στο καστ φαίνεται πως θα έχει και η Στεφανί Καπετανίδη, η οποία επιστρέφει στο κανάλι ύστερα από τη συμμετοχή της στη «Μάγισσα».

Η ιστορία των «Σπιλιάδων» εκτυλίσσεται στα Ψαρά και ακολουθεί τη ζωή της Νίκης, μιας γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με μια δραματική ανατροπή. Ένα ατύχημα στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με τους ισχυρούς ανέμους που οι ντόπιοι αποκαλούν «σπιλιάδες», της στερεί τη μνήμη και την αποκόπτει από το παρελθόν της. Ξεκινώντας από το μηδέν σε έναν άγνωστο τόπο, καλείται να χτίσει ξανά τη ζωή της, μέχρι τη στιγμή που όσα άφησε πίσω της επιστρέφουν και ανατρέπουν τα πάντα.

Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, ώστε το νέο εγχείρημα να είναι έτοιμο για προβολή το φθινόπωρο.







Πηγή: tvnea.com