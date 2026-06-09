2026-06-09 21:35:25

Συνεχίζονται οι εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και απορρύπανσης στις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ στην περιοχή του καταυλισμού Ρομά της Θήβας, στο πλαίσιο της μεγάλης περιβαλλοντικής παρέμβασης που υλοποιεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης μέσω του προγράμματος Cyclone Project. Η σημερινή επιχείρηση αποτελεί συνέχεια της χθεσινής πρώτης ημέρας των εργασιών, κατά την οποία sidirodromikanea

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