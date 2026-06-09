2026-06-09 19:03:50
Φωτογραφία για Ηχηρές επιστροφές στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 – Τρία γνωστά πρόσωπα ενισχύουν το καστ



Στην τελική φάση προετοιμασίας βρίσκεται η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», που φέρει την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη. Η παραγωγή, η οποία διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987, ενισχύεται με τρεις ιδιαίτερα σημαντικές προσθήκες στο πρωταγωνιστικό της δυναμικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή» και του Αλέξη Μίχα, ο Αντώνης Αντωνίου και η Νατάσσα Ασίκη επιστρέφουν στη μυθοπλασία μέσα από τη νέα σειρά, αναλαμβάνοντας βασικούς ρόλους στην εξέλιξη της ιστορίας. Παράλληλα, ξεχωριστό ενδιαφέρον προκαλεί η επιστροφή του Γιώργου Σεϊταρίδη στην τηλεόραση, έπειτα από πολυετή απουσία από τον χώρο της υποκριτικής, καθώς θα ενσαρκώσει έναν μυστηριώδη χαρακτήρα που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πλοκή.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Κλέλια Ρένεση, Τάσος Νούσιας, Φάνης Μουρατίδης, Λεωνίδας Κακούρης, Ευαγγελία Συριοπούλου και Θεοδώρα Σιάρκου. Τα γυρίσματα της σειράς ξεκινούν άμεσα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος.



Πηγή: tvnea.com
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