2026-06-09 17:32:48
Φωτογραφία για Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για την ενεργοποίηση της σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη.
Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας.Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της σύμβασης ΑΣ 713, η οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2022 και περιλάμβανε την sidirodromikanea
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Οι σταθμοί του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας πρόκειται να ανακαινιστούν ριζικά.
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Οι σταθμοί του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας πρόκειται να ανακαινιστούν ριζικά.
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