2026-06-09 17:32:48

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας.Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της σύμβασης ΑΣ 713, η οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2022 και περιλάμβανε την sidirodromikanea

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