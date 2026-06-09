2026-06-09 23:27:08

Η ενότητα της μηχανικής κλείνει με το Φύλλο Εργασίας για την ατμοσφαιρική πίεση. Κάντε ¨Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να προβάλετε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό Η ατμοσφαιρική πίεση (Εγκύκλιος Παιδεία)



Βιντεομάθημα ΦΕ (Physlab Ptde)



Παρουσίαση ΦΕ (Θ. Αρβανιτίδης)



Παρουσίαση ΦΕ (Α. Χαραλάμπους)



Το ΦΕ συμπληρωμένο (Θ. Αρβανιτίδης)



Μάθε τα πάντα για την ατμοσφαιρική πίεση (5ο Δ.Σ. Πύργου)



Η ατμοσφαιρική πίεση (βίντεο)



Ατμοσφαιρική πίεση (βίντεο)



Η ατμοσφαιρική πίεση συνθλίβει μεταλλικό δοχείο (βίντεο)



Δύο πειράματα για την ατμοσφαιρική πίεση (βίντεο)



Ατμοσφαιρική πίεση-Το ποτήρι, το κερί και το νερό (βίντεο) (Φωτόδεντρο)



Ατμοσφαιρική πίεση-Το αβγό στο μπουκάλι (βίντεο) (Φωτόδεντρο)



Βίντεο ΦΕ:

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