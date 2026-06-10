2026-06-10 07:44:36

Ένας μυστικός κώδικας έχει περάσει απαρατήρητος εδώ και χρόνια στο πλάι ενός τρένου.Το κρυφό μήνυμα εμφανίζεται στο τρένο Intercity Express (IET) 800008 'Trainbow' της Great Western Railway (GWR).Το τρένο, που πήρε το όνομά του τον Μάιο του 2022 από τον αποκρυπτογράφο Άλαν Τούρινγκ, διαθέτει μια σειρά από φαινομενικά τυχαία γράμματα ως μέρος της εμφάνισής του, τα οποία, όπως αποκάλυψε τώρα το GWR sidirodromikanea

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