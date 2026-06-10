2026-06-10 10:42:29
Φωτογραφία για 7° Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου στην Τρίπολη: «Ο Φαρμακοποιός στο Επίκεντρο της Σύγχρονης Υγειονομικής Φροντίδας»



«Ο Φαρμακοποιός στο Επίκεντρο της Σύγχρονης Υγειονομικής Φροντίδας»

Το 7° Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου 2026.

Φέτος, οικοδεσπότης του συνεδρίου είναι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αρκαδίας και συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωσή του οι Φαρμακευτικοί Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύγχρονο φαρμακείο, να προτείνουν λύσεις και διεξόδους από την κρίση, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις για τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο φαρμακοποιός ως πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το Συνέδριο απευθύνεται στους περισσότερους από 1.000 φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου των διοργανωτών Φαρμακευτικών Συλλόγων, αλλά και σε φαρμακοποιούς και φοιτητές Φαρμακευτικής από όλη την Ελλάδα.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων θα πραγματοποιηθούν ομιλίες για:

 

 



– Γηριατρικά Σύνδρομα



– Τα νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας



– Εμβολιασμός ενηλίκων

Καλούμε όλους τους φαρμακοποιούς να δώσουν δυναμικό «παρών» στο συνέδριό μας, ώστε να αναζητήσουμε όλοι μαζί λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και να καταθέσουμε προτάσεις για το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου.

Οι φαρμακοποιοί που θα πάρουν μέρος στο συνέδριο θα λάβουν μόρια συνεχιζόμενης φαρμακευτικής εκπαίδευσης από το ΙΔΕΕΑΦ.

Οι βοηθοί και οι φοιτητές θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου.

 

 

 

 

 

 

 

 


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