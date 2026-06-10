2026-06-10 08:29:51

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διέθετε αποτελεσματικά εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου και βασιζόταν σε διεθνείς δανειστές για την επίβλεψη της προόδου που σημειώθηκε στον τομέα των μεταφορών στα Βαλκάνια, γεγονός που οδήγησε στην αποδέσμευση κεφαλαίων πέραν του επιπέδου του έργου που είχε ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ.Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 527 εκατομμύρια ευρώ σε sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ