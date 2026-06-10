2026-06-10 10:57:57
Φωτογραφία για Αυξάνονται οι επικυρώσεις εισιτηρίων στο μετρό, στον ηλεκτρικό και το τραμ.
Η ενίσχυση των ελέγχων και τα αυστηρά πρόστιμα αποδίδουν και περιορίζουν την εισιτηριοδιαφυγή στα μέσα σταθερής τροχιάςΤον Μάιο το σύνολο των επικυρώσεων σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ σημείωσε μικρή άνοδο 2,64%, από 20.278.546 το 2025 σε 20.813.644.Ανοδική πορεία καταγράφουν οι επικυρώσεις, καθώς όλο και περισσότεροι επιβάτες στρέφονται στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας (μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ), σε μια sidirodromikanea
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