2026-06-10 10:57:57

Η ενίσχυση των ελέγχων και τα αυστηρά πρόστιμα αποδίδουν και περιορίζουν την εισιτηριοδιαφυγή στα μέσα σταθερής τροχιάςΤον Μάιο το σύνολο των επικυρώσεων σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ σημείωσε μικρή άνοδο 2,64%, από 20.278.546 το 2025 σε 20.813.644.Ανοδική πορεία καταγράφουν οι επικυρώσεις, καθώς όλο και περισσότεροι επιβάτες στρέφονται στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας (μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ), σε μια sidirodromikanea

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