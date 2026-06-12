2026-06-12 11:21:19
Φωτογραφία για Σταματίνα Τσιμτσιλή: Aνακοίνωσε την αλλαγή στην εκπομπή της
Το πρωί της Παρασκευής (12-06) η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να ευχαριστήσει την Όλγα Λαφαζάνη για τους δυο μήνες που πήρε τη θέση της Τίνας Μεσσαρoπούλου στο πάνελ του Happy Day.

«Θέλω να αδράξω την ευκαιρία και να πω στην Όλγα μας, που η Όλγα είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος. Πέραν του ότι έχω βαφτίσει την κόρη της, είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου και επαγγελματικά και φιλικά και συναισθηματικά πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί από το Alter και έχουμε συμπορευτεί πολλές φορές.

Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτούς τους δύο μήνες η παρουσία σου στην εκπομπή ήταν πάρα πολύ σημαντική. Για μένα, για μας, για την ομάδα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και κάθισες στη θέση της Τίνας μας δύο μήνες, με τέτοια αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ήθελα να το πω σήμερα γιατί τη Δευτέρα θα εστιάσω στην Τίνα μας που επιστρέφει».

Πηγή: tvnea.com
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