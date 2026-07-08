2026-07-08 18:00:53
Φωτογραφία για Καύσωνας: Σοβαρές διαταραχές σε δρόμους και σιδηροδρομικά δίκτυα - Απαιτείται προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Το τελευταίο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη έδωσε μια δυσάρεστη υπενθύμιση ότι η κλιματική πρόκληση της ηπείρου δεν σταματά στη μείωση των εκπομπών.Καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου (104 βαθμούς Φαρενάιτ) σε μέρη της δυτικής Ευρώπης, οι δρόμοι παρουσίασαν λιώσιμο της ασφάλτου, οι σιδηροδρομικές γραμμές στρεβλώθηκαν, τα φανάρια δυσλειτουργούσαν και οι μεταφορείς επέβαλαν όρια sidirodromikanea
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