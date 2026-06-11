2026-06-11 17:43:53
Φωτογραφία για Απόλυτη δοκιμασία: 20 ώρες πάνω στο πιο θανατηφόρο τρένο της ερήμου.
Ο Μαυριτανικός Σιδηρόδρομος, ένα από τα μακρύτερα και βαρύτερα τρένα στον κόσμο, μεταφέρει σιδηρομετάλλευμα από μια απομακρυσμένη πόλη εξόρυξης στη Μαυριτανία σε μια παράκτια πόλη που διασχίζει την έρημο Σαχάρα. Η διαδρομή διαρκεί από 19 έως 30 ώρες και μερικοί γενναίοι ντόπιοι τον χρησιμοποιούν για να ταξιδεύουν μπρος-πίσω με προμήθειες. Η επικίνδυνη πεζοπορία οδηγεί σε αρκετούς ατυχείς sidirodromikanea
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Ανακοίνωση μη-λειτουργίας των POS της Wordline
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Ανακοίνωση μη-λειτουργίας των POS της Wordline
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