2026-06-11 17:43:53

Ο Μαυριτανικός Σιδηρόδρομος, ένα από τα μακρύτερα και βαρύτερα τρένα στον κόσμο, μεταφέρει σιδηρομετάλλευμα από μια απομακρυσμένη πόλη εξόρυξης στη Μαυριτανία σε μια παράκτια πόλη που διασχίζει την έρημο Σαχάρα. Η διαδρομή διαρκεί από 19 έως 30 ώρες και μερικοί γενναίοι ντόπιοι τον χρησιμοποιούν για να ταξιδεύουν μπρος-πίσω με προμήθειες. Η επικίνδυνη πεζοπορία οδηγεί σε αρκετούς ατυχείς sidirodromikanea

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