2026-06-12 06:35:08
Φωτογραφία για Χρίστος Δήμας: Τέλη Ιουλίου έτοιμη η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.
Με γοργούς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι δοκιμές των συστημάτων στη γραμμή επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά.Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας βρέθηκε την Πέμπτη στον τερματικό σταθμό του μετρό στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώθηκε διεξοδικά και εξέφρασε την αισιοδοξία του.Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ τόνισε ότι η επέκταση προς Καλαμαριά του Μετρό θα είναι έτοιμη στα τέλη Ιουλίου sidirodromikanea
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