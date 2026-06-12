2026-06-12 06:48:27

1.500 χιλιόμετρα που θα αλλάξουν τα πάντα: Γιατί όλος ο κόσμος ξαφνικά κοιτάζει προς αυτόν τον ευρωπαϊκό διάδρομοΤο στενό στα Βαλκάνια: Θα καταφέρει επιτέλους να επιτύχει μια σημαντική ανακάλυψη ο πιο φιλόδοξος και πιο επικίνδυνος διάδρομος μεταφορών της Ευρώπης;Αυτό που εμφανίζεται στον χάρτη ως λογική σύνδεση, στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ένα από τα πιο φιλόδοξα, ακριβά και πολιτικά sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ