Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ».Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους.Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ).Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων καιδυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης υποδύεται τον Φίλιππο Αντωνιάδη, συνιδιοκτήτη της γαλακτοβιομηχανίας ΑΧΝΑΓΑΛ και ιδιοκτήτη ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Καλόκαρδος αλλά αυστηρός, έχει έναν ευτυχισμένο γάμο με τη Στέλλα και δύο γιους, τον Άγγελο και τον Πέτρο.Η Νόνη Ιωαννίδου υποδύεται τη Στέλλα Αντωνιάδη, την ήρεμη δύναμη της οικογένειας. Με τον Φίλιππο είναι μαζί από τα νιάτα τους, έχουν μια υγιή σχέση, όμως κρύβει ένα μυστικό, που ρίχνει σκιά στη ζωή της.Ο Γιάννης Ποιμενίδης υποδύεται τον Πέτρο Αντωνιάδη, τον μεγάλο αδερφό του Άγγελου. Νάρκισσος και εγωκεντρικός, δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση και προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει την αναγνώριση του πατέρα του.Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.Δείτε το teaser:Πηγή: tvnea.com