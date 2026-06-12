2026-06-12 12:50:10
Φωτογραφία για Επίτευγμα μηχανικής: Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική γέφυρα σε μόνιμο παγετό κλείνει 20 χρόνια αξιοπιστίας.
Ένα τρένο ταξιδεύει πάνω από τη Μεγάλη Γέφυρα του ποταμού Qingshui στο Εθνικό Πάρκο Sanjiangyuan, στην επαρχία Qinghai της βορειοδυτικής Κίνας, στις 11 Ιουνίου 2026. (Φωτογραφία: China News Service/Zhao Linsong )Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Σαντζιανγκγιουάν, στην επαρχία Τσινγκχάι της βορειοδυτικής Κίνας, και βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 4.620 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με μήκος 11,7 sidirodromikanea
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