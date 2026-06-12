2026-06-12 12:50:10

Ένα τρένο ταξιδεύει πάνω από τη Μεγάλη Γέφυρα του ποταμού Qingshui στο Εθνικό Πάρκο Sanjiangyuan, στην επαρχία Qinghai της βορειοδυτικής Κίνας, στις 11 Ιουνίου 2026. (Φωτογραφία: China News Service/Zhao Linsong )Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Σαντζιανγκγιουάν, στην επαρχία Τσινγκχάι της βορειοδυτικής Κίνας, και βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 4.620 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με μήκος 11,7 sidirodromikanea

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