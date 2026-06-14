2026-06-14 10:03:48
Φωτογραφία για Τι είναι οι μικροδορυφόροι;
Hellenic Space Center

Τι είναι οι μικροδορυφόροι

Ακούμε συνεχώς για μικροδορυφόρους… αλλά πού ακριβώς βρίσκονται και τι μπορούν να κάνουν; Οι περισσότεροι μικροδορυφόροι κινούνται σε χαμηλή γήινη τροχιά (Low Earth Orbit – LEO), σε ύψος περίπου 300 έως 1.200 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη . Σε αυτή την απόσταση μπορούν να «βλέπουν» τον πλανήτη με μεγάλη λεπτομέρεια και να μεταδίδουν δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 10.000 ενεργοί δορυφόροι σε τροχιά, ενώ συνεχώς εκτοξεύονται νέοι μικροδορυφόροι για επικοινωνίες, παρατήρηση της Γης, χαρτογράφηση και επιστημονική έρευνα. Ανάλογα με την αποστολή τους, οι μικροδορυφόροι μπορούν να διαθέτουν κάμερες υψηλής ανάλυσης, θερμικούς αισθητήρες ή τεχνολογία ραντάρ, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την παρακολούθηση της Γης από το διάστημα.

Χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη και στο χαμηλότερο κόστος κατασκευής και εκτόξευσης, όλο και περισσότερες χώρες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα αποκτούν πλέον πρόσβαση στη διαστημική τεχνολογία των μικροδορυφόρων.
tinanantsou.blogspot.gr
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