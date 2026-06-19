Αθήνα, 19 Ιουνίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 2836

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας







Θέμα: «Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προλαμβάνω», που περιλαμβάνει και την πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος εντέρου και την αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης - Ενημέρωση για την κατάθεση συνταγών και εξόφληση των συνταγών μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου»







➢ Εξόφληση των συνταγών μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου για colon test και παχυσαρκία













1. Τα colon test:

A. μηνός Απριλίου 2026 πληρώθηκαν τη Δευτέρα 15.06.2026.

B. μηνός Μαΐου 2026 θα πληρωθούν στις 15.07.2026.

C. μηνός Ιουνίου 2026 θα πληρωθούν έως τις 15.08.2026.







2. Η παχυσαρκία:

A. μηνός Απριλίου θα εξοφληθεί την Παρασκευή 26.06.2026 ή Δευτέρα 29.06.2026.

B. μηνός Μαΐου θα εξοφληθεί στις 15.07.2026.

C. μηνός Ιουνίου θα εξοφληθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.







Η καθυστέρηση της πληρωμής της παχυσαρκίας για 15 ημέρες οφείλεται αποκλειστικά στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του χρηματοδοτικού κύκλου του προγράμματος «Προλαμβάνω» και κυρίως της Πρόληψης του Καρδιαγγειακού Κίνδυνου, που εμπλέκονται χιλιάδες πάροχοι (φαρμακεία, διαγνωστικά και γιατροί).







➢ Ενημέρωση για την εκτέλεση και κατάθεση συνταγών για την παχυσαρκία, όπως επίσης των διαθέσεων test kit και καταχωρήσεων των αποτελεσμάτων για τη δράση πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρουA. Παχυσαρκία:







1. Καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης συνταγής παχυσαρκίας είναι η 30η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59, δηλαδή δεν μπορούμε να εκτελέσουμε συνταγή από την 1η.07.2026 και μετά.

2. Δυνατότητα υποβολής των εκτελεσμένων συνταγών στην πλατφόρμα έως και την 10η Ιουλίου 2026. Προσοχή, οι συνάδελφοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγκαίρως τις συνταγές στην πλατφόρμα προκειμένου να υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 10.07.2026 για την επανυποβολή

3. τους σε περίπτωση απόρριψης. Η υποβολή των τιμολογίων παχυσαρκίας από 16.07.2026 έως 26.07.2026.







Προσοχή και για τον μήνα Ιούνιο και για τους υπόλοιπους μήνες που τυχόν δεν έχουν υποβληθεί.







B. Colon tests

1. Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των test kit και καταχώρησης των αποτελεσμάτων όπως και διάθεσης του καθαρτικού σκευάσματος είναι η 30η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχωρήσεων από 1ης Ιουλίου 2026 και μετά.

2. Η υποβολή των τιμολογίων για τη δράση πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου από 16.07.2026 έως 26.07.2026. Προσοχή και για τον μήνα Ιούνιο και για τους υπόλοιπους μήνες που τυχόν δεν έχουν υποβληθεί.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Κυβέρνησης το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» θα επαναλειτουργήσει μέσω κρατικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει όμως να δοθούν διευκρινίσεις και χρονοδιαγράμματα.







Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η σημερινή εξέλιξη δικαιώνει πλήρως τις θέσεις και τις ενέργειες του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και διαψεύδει όσους έσπευσαν να προεξοφλήσουν αποτυχίες, αδιέξοδα και οικονομικές καταρρεύσεις και να επενδύσουν στην παραπληροφόρηση και στην καλλιέργεια φόβου.







Οι φαρμακοποιοί έχουν κρίση, εμπειρία και μνήμη. Γνωρίζουν ποιοι βρίσκονται δίπλα τους όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και ποιοι εμφανίζονται μόνο για ναδιαδώσουν φήμες, να δημιουργήσουν αναστάτωση προκειμένου να αποκομίσουν και μικροπαραταξιακά οφέλη.







Η συνδικαλιστική δράση δεν ασκείται με ψιθύρους, διαρροές, υπονοούμενα και προφητείες καταστροφής. Ασκείται με γνώση, υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και καθημερινή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ο Π.Φ.Σ. ούτε αιφνιδιάζεται, ούτε παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις. Παρεμβαίνει έγκαιρα, διεκδικεί, διαπραγματεύεται και επιλύει προβλήματα πριν αυτά μεταφερθούν στην καθημερινότητα των φαρμακείων.







Όσοι εμφανίζονταν ως «ειδικοί γνώστες» των πληρωμών, όσοι προανήγγειλαν οικονομικά αδιέξοδα και όσοι αμφισβήτησαν δημόσια τη βιωσιμότητα του προγράμματος, διαψεύστηκαν πλήρως από τα ίδια τα γεγονότα.







Το ελάχιστο που οφείλουν σήμερα, είναι να αναλάβουν την ευθύνη των όσων διέδωσαν και να απολογηθούν σε όσους συναδέλφους αδικαιολόγητα ανησύχησαν. Εμείς ως Διοίκηση συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης, της σοβαρότητας και της θεσμικής συνέπειας.







Γιατί το ελληνικό φαρμακείο δεν έχει ανάγκη από επαγγελματίες καταστροφολόγους.







Έχει ανάγκη από ενότητα, αξιοπιστία και γνώση. Και αυτά είναι στοιχεία που κατακτώνται με έργα και αποτελέσματα, όχι με αναρτήσεις, φήμες και σκοπιμότητες!!!







Εμείς ως Διοίκηση δεν ακολουθήσαμε ποτέ το δρόμο της πόλωσης.







Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και θεσμική συνέπεια, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα όλων των φαρμακοποιών και το κύρος του ελληνικού φαρμακείου.







Με εκτίμηση

O πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης





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